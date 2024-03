On: boom delle vendite nel 2023, fatturato +47%

(Keystone-ATS) Il 2023 è stato un anno di forte crescita per On, azienda zurighese che produce scarpe da ginnastica e abbigliamento sportivo nota fra l’altro anche per avere l’ex campione di tennis Roger Federer come comproprietario e ambasciatore.

Il fatturato ha raggiunto 1,8 miliardi di franchi, in progressione del 47% rispetto all’anno prima. Al netto degli influssi valutari la progressione è ancora maggiore, pari al 55%, ha indicato oggi la società che spesso si presenta anche come On Running. Dinamico si è rivelato il mercato più importante, quello americano, dove i ricavi sono saliti del 52% a 1,2 miliardi.

Anche la redditività ha compiuto notevoli passi avanti. Il risultato operativo rettificato a livello Ebitda (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) è salito del 68% a 277 milioni, mentre per l’utile netto si è attestato a 80 milioni (+38%). Malgrado ciò l’impresa non prospetta ancora il versamento di un dividendo.

Il gruppo – che all’inizio di quest’anno è stato al centro di un ampio dibattito in Svizzera, dopo che il periodico consumeristico K-Tipp ha sostenuto che le scarpe On costano alla produzione intorno ai 20 franchi e vengono vendute a prezzi compresi fra 190 e quasi 450 franchi – ha anche grandi ambizioni: l’obiettivo è diventare il marchio più forte a livello globale nel segmento premium. Nell’immediato, durante l’esercizio in corso il giro d’affari è atteso in aumento di almeno il 30%.

On è stata fondata nel 2010 da tre appassionati della corsa, David Allemann, Olivier Bernhard e Caspar Coppetti. Le scarpe in questione dispongono di una tecnologia di ammortizzazione brevettata che dovrebbe migliorare l’esperienza del corridore. Nel novembre 2019 Federer è diventato socio dei fondatori, portando anche la sua esperienza in materia di merketing e nel settembre 2021 l’impresa è sbarcata alla borsa di New York.