Democrazia diretta in Svizzera
Personale sanitario manifesta a Berna per rafforzare settore

Almeno 3'000 persone si sono radunate sulla Piazza federale a Berna oggi pomeriggio per manifestare a favore di una rapida attuazione dell'iniziativa sulle cure infermieristiche. Hanno chiesto condizioni di lavoro eque e un sistema sanitario sicuro.

(Keystone-ATS) “Gli applausi non ci riporteranno al lavoro”, si legge su uno dei numerosi striscioni. A prendere la parola sono state soprattutto rappresentanti del settore sanitario, ha riferito una giornalista dell’agenzia Keystone-ATS sul posto.

A quattro anni dal sì all’iniziativa sulle cure infermieristiche, i manifestanti hanno criticato il fatto che questioni come la sicurezza dei posti di lavoro e condizioni di lavoro adeguate alle esigenze non siano ancora state risolte. Con una popolazione sempre più anziana, il settore sanitario è sempre più in crisi, hanno affermato nel loro appello.

La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI) e dai sindacati VPOD, Unia e Syna.

