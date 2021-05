Pfizer richiama la pillola anticoncezionale Minesse 3x28 compresse

Richiamo di una pillola anticoncezionale Swissmedic sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 maggio 2021 - 11:37

(Keystone-ATS)

Alcune confezioni della pillola "Minesse 3x28 compresse" potrebbero contenere un altro contraccettivo non omologato in Svizzera. Pfizer, in collaborazione l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic, ha annunciato il ritiro del lotto DP2822.

Il richiamo riguarda le confezioni del lotto DP2822 con data di scadenza 03.2023. I consumatori sono invitati a verificare il numero e la scadenza. Se corrispondono, devono riportare immediatamente le confezioni al proprio medico o farmacista, che saranno sostituite gratuitamente. Non si può escludere che alcune delle confezioni del lotto in questione contengano un altro contraccettivo, un "blister" in bustina con scritte in spagnolo.