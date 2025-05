Benjamin Roduit: “Mi batto perché gli svizzeri all’estero possano mantenere i loro diritti politici”

Benjamin Roduit è entrato a far parte del Consiglio nazionale nel 2018 e s'impegna a rendere disponibile il voto elettronico per le persone espatriate, per consentire loro di esercitare i propri diritti civici. swissinfo.ch

Serie La Quinta Svizzera sotto la Cupola , Episodio 5:

Il consigliere nazionale dell'Alleanza del Centro Benjamin Roduit si batte affinché la discendenza degli svizzeri all’estero possa conservare o riottenere la cittadinanza elvetica. Nella serie “La Quinta Svizzera sotto la Cupola” spiega le ragioni del suo impegno a favore della diaspora.

Dal 2018, Benjamin RoduitCollegamento esterno rappresenta il Canton Vallese nel Consiglio nazionale. Ex insegnante di francese e storia, il deputato centrista è noto per le sue posizioni conservatrici, come la proposta, tre anni fa, di vietare la scrittura inclusiva nell’Amministrazione federale.

Appassionato di sport e alpinismo, Roduit è molto legato alla Svizzera. Consigliere nazionale dal 2018, il 62enne si impegna comunque all’interno dell’intergruppo parlamentare “Svizzeri all’estero” a favore di coloro che hanno scelto di emigrare.

La Quinta Svizzera sotto la Cupola: A differenza della Francia o dell’Italia, che prevedono circoscrizioni elettorali per la loro diaspora, gli svizzeri e le svizzere all’estero non hanno una rappresentanza diretta a Palazzo federale. Ciò non significa che i loro interessi non vengano presi in considerazione. Più di 60 parlamentari (su 246) sono membri dell’intergruppo parlamentare “Svizzeri all’esteroCollegamento esterno”. Ogni settimana di sessione, diamo la parola a uno di loro nella nostra nuova serie “La Quinta Svizzera sotto la Cupola”.

swissinfo: Qual è stata la sua priorità durante l’ultima sessione speciale?

Benjamin Roduit: Abbiamo discusso due temi principali. Il primo riguarda l’iniziativa delle Donne del PLR che propone la tassazione individuale per le coppie sposate, insieme al controprogetto del Governo.

Il Consiglio nazionale ha accettato entrambi, ma il mio partito si è opposto, poiché ha avanzato una propria proposta per evitare che le coppie sposate siano penalizzate fiscalmente rispetto a quelle non sposate, mantenendo però il principio della tassazione congiunta.

Il secondo tema riguarda l’assistenza all’infanzia: abbiamo approvato una proposta che prevede un’indennità per i genitori lavoratori con figli fino a otto anni.

C’era qualcosa di particolarmente importante per la Quinta Svizzera nell’agenda di questa sessione speciale?

No, non abbiamo affrontato temi specifici per gli Svizzeri all’estero. Questa sessione speciale era dedicata a recuperare il ritardo accumulato nei mesi precedenti, in particolare a marzo e dicembre. In un certo senso, siamo stati puniti per aver parlato troppo in quelle occasioni.

Come vede la Svizzera nel mondo in questo momento?

Grazie alla sua tradizione umanitaria, la Svizzera ha un ruolo essenziale da svolgere nei conflitti in Medio Oriente e in Ucraina. Possiamo offrire i nostri buoni uffici, offrendo piattaforme di discussione e scambio. Ma dobbiamo mantenere il sangue freddo. Come piccolo Paese di nove milioni di abitanti, non siamo in grado di imporci come mediatori o di esercitare pressioni sulle parti in conflitto.

La Confederazione ha anche un ruolo da svolgere nella guerra commerciale scatenata dai dazi statunitensi. In quanto importante partner commerciale degli Stati Uniti, abbiamo un messaggio da trasmettere. Dobbiamo promuovere il liberalismo responsabile che ha fatto prosperare il nostro Paese. Credo che questo messaggio possa essere ascoltato da una persona come Donald Trump, che sta cercando di stravolgere le reti e le regole del commercio.

Lei è membro dell’intergruppo parlamentare “Svizzeri all’estero”. Perché si impegna per l’elettorato della Quinta Svizzera?

C’è anche una motivazione personale: mia sorella maggiore vive in Canada da oltre vent’anni con la sua famiglia. Per prepararmi a questa intervista, le ho chiesto cosa desiderasse dalla Svizzera. La sua richiesta principale è il voto elettronico. Vive nell’estremo nord del Canada e spesso non riceve per tempo il materiale elettorale. L’altro problema riguarda i conti bancari: le tasse e i controlli per mantenerli sono molto elevati.

Ha altri rapporti con la comunità svizzera all’estero?

Sì, sono stato contattato per sostenere la petizioneCollegamento esterno “Preservare l’identità svizzera delle generazioni future”. Chiedeva che i discendenti di quinta generazione potessero mantenere o ottenere la cittadinanza svizzera. Purtroppo, la Commissione del Consiglio nazionale ha deciso di non proseguire.

Quali vittorie ha ottenuto nella difesa degli interessi degli svizzeri e delle svizzere all’estero?

Non posso vantare vittorie personali, ma ho partecipato a varie iniziative. Mi batto perché gli svizzeri all’estero possano conservare i loro diritti politici.

Ha dovuto anche subire delle sconfitte?

Il voto elettronico sta tardando molto. Anche il tema della trasmissione della cittadinanza alle future generazioni non ha ancora trovato una soluzione. Li considero due fallimenti.

Ritiene che gli interessi degli svizzeri e delle svizzere all’estero siano sufficientemente rappresentati nel Parlamento federale?

Direi di sì, perché immagino che una buona parte dei parlamentari abbia familiari o amici stretti che vivono all’estero.

Se dovesse emigrare, dove andrebbe?

Dovrei davvero essere cacciato dal Paese per iniziare a pensarci. Sono talmente radicato in Svizzera che non riesco a scegliere un altro Stato, anche se ho viaggiato molto.

Letto e verificato da Samuel Jaberg

Tradotto dal francese con l’aiuto dell’IA/fra

