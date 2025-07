Porsche: “situazione resta grave”, nuove misure riduzione costi

Il presidente della direzione di Porsche Oliver Blume sta preparando i dipendenti della casa automobilistica a un'altra serie di severe misure di riduzione dei costi.

(Keystone-ATS) “La situazione rimane grave e il settore si sta sviluppando in modo molto dinamico”, ha scritto il dirigente in una lettera ai dipendenti, i cui estratti sono stati resi disponibili all’agenzia Dpa.

“Nella seconda metà del 2025, i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori negozieranno ora un secondo pacchetto strutturale per garantire le prestazioni a lungo termine dell’azienda”, afferma il 57enne. Non è chiaro se siano previsti ulteriori tagli di posti di lavoro: all’inizio dell’anno, l’azienda ha annunciato di voler tagliare 1900 impieghi nell’area di Stoccarda entro il 2029, in modo socialmente responsabile.

La sicurezza del posto di lavoro per i dipendenti di Porsche AG è garantita fino al 2030. Fino ad allora sono esclusi i licenziamenti per motivi operativi, quindi il gruppo dovrà fare affidamento sulle dimissioni volontarie.

Il modello di affari che ha sostenuto l’azienda per molti decenni non funziona più nella sua forma attuale, prosegue Blume nella sua lettera. “Le nostre condizioni quadro si sono deteriorate enormemente in un breve lasso di tempo”.

Inoltre, la mobilità elettrica sta crescendo molto più lentamente in molti mercati di quanto la casa automobilistica e molti esperti avessero previsto. “Tutto questo ci sta colpendo duramente: più duramente di molte altre case automobilistiche”, afferma la sua lettera.

I problemi dell’azienda si riflettono nei dati economici. Dopo la crisi del 2024, l’utile di Porsche è ulteriormente diminuito nel primo trimestre del 2025. L’utile operativo è stato di 760 milioni di euro, il 41% in meno rispetto all’anno precedente. Anche il fatturato, pari a 8,9 miliardi di euro, è stato inferiore a quello dello stesso periodo del 2024.