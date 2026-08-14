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Prendono forma i primi F-35A “svizzeri”

Keystone-SDA

La produzione dei primi F-35A destinati alla Svizzera entra nel vivo: la prima sezione della fusoliera con la prima ala è stata assemblata a Cameri, in Piemonte, a 40 km in linea d'aria dal confine elvetico, comunica oggi Armasuisse.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Cameri ospita l’unica linea di assemblaggio finale degli F-35 in Europa ed è parte della rete internazionale di produzione che coinvolge oltre 2100 aziende fornitrici in tutto il mondo.

Al termine della produzione a Cameri, la sezione della fusoliera con le ali già montate sarà trasportata negli Stati Uniti dove, nello stabilimento di Lockheed Martin a Fort Worth, Texas, sarà assemblata con gli altri componenti dell’aereo.

I primi otto F-35A destinati alla Svizzera verranno impiegati, a partire dalla metà del 2027, presso la base statunitense Ebbing Air National Guard Base in Arkansas per l’addestramento dei piloti svizzeri e del personale di terra.

Successivamente, questi aerei da combattimento verranno trasferiti gradualmente in Svizzera per entrare in servizio negli aerodromi militari di Payerne (VD), Meiringen (BE) ed Emmen (LU). Lo stazionamento inizierà a Payerne a metà del 2028, seguirà a Meiringen dal 2030 e infine a Emmen dal 2032. La Svizzera dovrebbe acquistare in tutto 30 aviogetti di questo tipo, invece dei 36 previsti inizialmente.

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