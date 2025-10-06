The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Presidente direttori scolastici per divieto reti sociali a minori

loghi di facebook, youtube, tiktok e snypchat
Pericolosi quanto alcool e tabacco. Keystone-SDA

I giovani devono essere protetti meglio nel loro utilizzo delle reti sociali.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Lo sostiene Thomas Minder, presidente dell’Associazione svizzera dei direttori delle scuole dei cantoni germanofoni (VSLCH) in un’intervista pubblicata oggi sui giornali svizzerotedeschi del gruppo Tamedia. “I social media dovrebbero essere vietati ai minori”, sottolinea.

Già gli adulti non sono in grado di utilizzare questi strumenti in modo ragionevole, constata Minder. “Vogliamo davvero che siano sviluppati algoritmi per avere una presa sui cervelli ancora immaturi dei nostri figli?”, ha chiesto.

Il presidente del VSLCH sottolinea che la questione di un divieto di utilizzo dei social media per i minori va spesso di pari passo con una proibizione dei cellulari nelle scuole. Minder ritiene che il divieto di utilizzare il cellulare sia una questione di “pubblicità politica da parte dei direttori dell’istruzione”, aggiunge. Piuttosto, si dovrebbe discutere di una protezione dei giovani nell’utilizzo degli smartphone. Ha paragonato il loro potenziale di dipendenza a quello dell’alcol e del tabacco. “In particolare per quanto riguarda i social media”, ha dichiarato Minder.

Opinione pubblica favorevole

Uno studio pubblicato a maggio ha rivelato che l’80% degli svizzeri è favorevole a un divieto dei social media per i minori di 16 anni, mentre il sostegno al divieto di utilizzo dei telefoni cellulari nelle scuole è quasi altrettanto elevato.

A marzo, il Consiglio degli Stati ha approvato un postulato che chiede uno studio per sapere se un divieto di accesso a piattaforme come TikTok o Instagram per i minori di 16 anni possa avere un effetto sulla protezione dei giovani.

In Australia, pioniere in materia di limitazione dei social media per i minori, gli adolescenti possono utilizzare le reti sociali come X, TikTok, Facebook e Instagram solo a partire dai 16 anni.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
11 Mi piace
53 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
32 Mi piace
38 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR