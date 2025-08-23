Presidente Finlandia, ‘improbabile un vertice Zelensky-Putin’
Il presidente finlandese Alexander Stubb afferma di non vedere al momento alcun segno della volontà della Russia di sedersi al tavolo delle trattative per discutere di un cessate il fuoco o della pace con l'Ucraina. Lo riporta Ukrainska Pravda.
(Keystone-ATS) Secondo Stubb, la Russia intende proseguire le ostilità contro l’Ucraina “almeno fino all’autunno per massimizzare i suoi guadagni territoriali”.
Il presidente si è mostrato scettico sulle prospettive di un vertice Ucraina-Russia, la cui preparazione è stata discussa dopo i negoziati tra i leader europei e Donald Trump alla Casa Bianca. “Se l’obiettivo era un incontro bilaterale due settimane dopo Washington lo trovo molto improbabile. Le tattiche dilatorie della Russia continuano”, ritiene il presidente finlandese.