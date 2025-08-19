The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Presidenza PLR: altre tre rinunce

A un giorno dalla scadenza per le candidature alla presidenza del PLR, è arrivata la rinuncia della consigliera nazionale Jacqueline de Quattro (VD), del consigliere nazionale Philippe Nantermod (VS) e del suo collega alla Camera del popolo Hans-Peter Portmann (ZH).

(Keystone-ATS) Nantermod era un nome già emerso per la successione di Petra Gössi. Oggi il 41enne, contattato da Keystone-ATS, ha dichiarato di non essere a disposizione per la successione di Thierry Burkart.

Il 62enne Hans-Peter Portmann ha dal canto suo affermato, sempre all’agenzia Keystone-ATS, che ci sono abbastanza giovani che potrebbero presiedere il partito abbracciando tutte le sfumature esistenti, “presumibilmente con una co-presidenza”. La sua posizione nettamente a destra della formazione provocherebbe invece troppe resistenze.

Jacqueline de Quattro ha invece semplicemente detto di non essere interessata alla carica. In precedenza la 65enne aveva spiegato di volersi consultare col partito prima di prendere una decisione.

Mühlemann e Vincenz-Stauffacher

Prendendo in considerazione le esternazioni pubbliche giunte fino ad ora, uno dei potenziali candidati è il consigliere agli Stati glaronese Benjamin Mühlemann. Il 46enne siede da un anno e mezzo alla Camera dei Cantoni, dove si è velocemente fatto un nome. Ai microfoni della radio SRF aveva sottolineato che tutto sarebbe dipeso anche dal sostegno che avrebbe ricevuto.

Grande interesse ha dimostrato anche Susanne Vincenz-Stauffacher. La consigliera nazionale sangallese – ed ex presidente delle donne PLR – si è presa però il tempo di riflettere, come ha dichiarato la stessa 58enne a CH Media. Al momento è uno dei nomi più “caldi” per la futura presidenza liberale-radicale.

