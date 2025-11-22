Primo morto in Usa per raro ceppo di influenza aviaria

Keystone-SDA

Primo caso in Usa di morte a causa di un ceppo raro di influenza aviaria, dopo quello di gennaio in Louisiana legato però ad un altro ceppo. Lo riportano i media americani.

1 minuto

(Keystone-ATS) La nuova vittima, nello stato di Washington, è un adulto anziano con problemi di salute preesistenti.

Era stato trattato per un ceppo di influenza aviaria H5N5. Il paziente era stato ricoverato in ospedale dall’inizio di novembre dopo aver sviluppato febbre alta, confusione e problemi respiratori.

La persona – proveniente dalla contea di Grays Harbor, circa 125 km a sud-ovest di Seattle – aveva un pollaio domestico esposto a uccelli selvatici, hanno riferito i funzionari sanitari. I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) hanno dichiarato che il rischio per il pubblico generale rimane basso.