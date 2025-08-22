Il Consiglio degli svizzeri inaugura la sua nuova legislatura
Questo fine settimana il Consiglio degli svizzeri all’estero si riunisce a Berna, nel Palazzo federale, nell’ambito degli “SwissCommunity Days”. Questo incontro segna l’inizio della nuova legislatura 2025-2029.
Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
Sono una video-giornalista con esperienza, appassionata nel rendere accessibili e coinvolgenti argomenti complessi attraverso una narrazione multimediale avvincente. Concentrandomi su temi sociali e ambientali, produco diversi formati video su un'ampia gamma di argomenti, specializzandomi in video esplicativi d'impatto con motion graphics e animazione stop-motion. Durante i miei studi di cinema, letteratura inglese e giornalismo, ho fatto esperienza in radio, televisione e stampa in tutta la Svizzera. Dopo aver collaborato con il team Image & Sound del Locarno Film Festival, nel 2018 sono entrata a far parte di SWI swissinfo.ch per produrre reportage locali e internazionali.
Scrivo sugli sviluppi politici e sulle tematiche sociali rilevanti per la Quinta Svizzera. Nell’ambito del progetto della SSR “Dialogo” incoraggio il dibattito multilingue tra la comunità elvetica residente all’estero e la cittadinanza in patria. Dopo il diploma presso l’Istituto di giornalismo e comunicazione MAZ, ho lavorato come direttrice della programmazione presso una radio locale a Basilea, occupandomi anche della copertura giornalistica di tematiche sociali, economiche, politiche e culturali. Lavoro per SWI swissinfo.ch dal 2023.
-
EnglishenThe Council of the Swiss Abroad meets in Bern originaleDi più The Council of the Swiss Abroad meets in Bern
-
DeutschdeDer Auslandschweizer-Rat trifft sich in BernDi più Der Auslandschweizer-Rat trifft sich in Bern
-
FrançaisfrLe Conseil des Suisses de l’étranger se réunit à BerneDi più Le Conseil des Suisses de l’étranger se réunit à Berne
La lista degli eletti e delle elette al Consiglio mostra che l’assemblea si è rinnovata in modo significativo. La metà dei seggi è stata riassegnata. Colpisce in modo particolare la crescita del numero di delegate e di giovani rappresentanti. Questa potrebbe essere il risultato di una nuova modalità di elezione, più diretta e online, che è stata adottata in 40 Paesi, dopo la fase test avvenuta nel 2017.
Gli effetti di questa nuova composizione sulle discussioni del Consiglio si vedranno nel corso della legislatura.
Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.
Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo italian@swissinfo.ch.