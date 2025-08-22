Der Auslandschweizer-Rat trifft sich in Bern
Dieses Wochenende trifft sich der Auslandschweizer-Rat im Rahmen der «SwissCommunity Days» im Bundeshaus in Bern. Mit dem Treffen beginnt zugleich die neue Legislaturperiode 2025-2029.
Die Liste der gewählten Kandidat:innen des Auslandschweizer-Rats zeigt: Der Rat wurde grundlegend erneuert. Die Hälfte der Sitze wurde neu besetzt. Zudem fällt der gestiegene Anteil Frauen und junger Delegierter auf, was vermutlich auch auf die Online-Direktwahlen zurückzuführen ist. Diese wurden – neben einem Pilotversuch im Jahr 2017 – in diesem Frühjahr in über 40 Ländern durchgeführt.
Welche konkreten Auswirkungen diese neue Zusammensetzung auf die Arbeit des Rats haben wird, wird sich im Verlauf der Legislatur zeigen.
