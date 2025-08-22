The Swiss voice in the world since 1935
Der Auslandschweizer-Rat trifft sich in Bern

Dieses Wochenende trifft sich der Auslandschweizer-Rat im Rahmen der «SwissCommunity Days» im Bundeshaus in Bern. Mit dem Treffen beginnt zugleich die neue Legislaturperiode 2025-2029.

Die Liste der gewählten Kandidat:innen des Auslandschweizer-Rats zeigt: Der Rat wurde grundlegend erneuert. Die Hälfte der Sitze wurde neu besetzt. Zudem fällt der gestiegene Anteil Frauen und junger Delegierter auf, was vermutlich auch auf die Online-Direktwahlen zurückzuführen ist. Diese wurden – neben einem Pilotversuch im Jahr 2017 – in diesem Frühjahr in über 40 Ländern durchgeführt.

Welche konkreten Auswirkungen diese neue Zusammensetzung auf die Arbeit des Rats haben wird, wird sich im Verlauf der Legislatur zeigen.

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch

