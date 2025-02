Molestie sessuali dei potenti chirurghi negli ospedali della Svizzera francese

Negli ospedali della Svizzera francese, dei potenti chirurghi e capireparto praticano molestie sessuali senza farsi problemi. Propositi osceni, palpeggiamenti e ricatti sessuali di cui sono vittime studentesse o giovani dottoresse. Diverse donne molestate hanno accettato di testimoniare alla RTS.

Pratiche di altri tempi si verificano ancora oggi, e più di frequente di quanto si possa immaginare, nelle sale per il personale e nei blocchi operatori.

“In questo reparto di chirurgia, durante tutto lo stage, spesso veniamo considerate delle puttane o delle merde, ci urlano addosso e umiliano davanti a tutti se facciamo un errore, oppure siamo oggetto di comportamenti sessisti o ci si rivolge domande sulla nostra vita sessuale”. Léa, studentessa di medicina

Queste donne medico descrivono l’umiliazione, le aggressioni, la vergogna, talvolta di aver ceduto a un ricatto sessuale, o ancora la sensazione di spreco quando dopo 10 anni di studio e di pratica devono decidersi, distrutte, a cambiare strada.

“Come tutti i chirurghi, sceglieva le persone che potevano venire con lui ai congressi. Ma per una donna essere scelta aveva delle implicazioni. La sera in hotel, dopo la cena e il drink al piano-bar, bisognava andare nella sua camera. Se volevi fare carriera, dovevi andare. Minacciava di distruggere la carriera di chi si lamentava o di chi gli facesse un torto.” Professionista delle cure in un servizio di chirurgia dell’ospedale universitario di Losanna (CHUV)

Le vittime spesso non osano sporgere denuncia, per paura di danneggiare la propria carriera. Alcune corrono il rischio di segnalare questi incidenti alle risorse umane. Ma la nostra indagine mostra che a queste denunce viene dato poco seguito, quando non sono addirittura ignorate. Raramente vengono imposte sanzioni ai molestatori, che sono protetti da una forma di impunità, nonostante il messaggio di tolleranza zero sostenuto dagli ospedali.

“L’istituzione è convinta di poter fare meglio, con l’introduzione di strutture di prevenzione e la possibilità di presentare denunce sui casi specifici di cui si parla”, afferma Stéphane Benoit-Godet, responsabile della comunicazione del CHUV.

Ma “è chiaro che decidere di licenziare qualcuno che è molto redditizio, che può portare clienti, know-how, immagine, è una decisione molto difficile da prendere per un ospedale”, afferma David Raedler, avvocato e specialista in diritto del lavoro.

“La chirurgia è un mondo diverso da qualsiasi altra disciplina. È un mondo intenso. E in un mondo intenso, a volte c’è molto testosterone. A volte si esagera.” Barbara Wildhaber, primaria di chirurgia pediatrica all’ospedale universitario di Ginevra (HUG)

Questa sensazione d’impunità rafforza il clima di paura e la legge del silenzio che prevale negli ospedali. Le donne che oggi si fanno portavoce di questa situazione rappresentano la speranza di un cambiamento nella cultura medica. Smettere di tacere e presentare denuncia, per incoraggiare gli ospedali a proteggere le vittime piuttosto che i molestatori.

Il reportage completo della RTS (in francese):

