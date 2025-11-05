Oggi in Svizzera

La Svizzera espelle le cuoche stellate del Bürgenstock, il celebre complesso alberghiero che l’anno scorso aveva ospitato la conferenza per la pace in Ucraina. Non sono in discussione le loro competenze culinarie, ma le loro lacune linguistiche.

Il Bürgenstock si vantava di aver ingaggiato “le due migliori cuoche asiatiche al mondo”. Nonostante i loro 16 punti GaultMillau, le gemelle thailandesi Vilai e Virat Kanjan hanno perso il lavoro. Il Cantone di Nidvaldo ha rifiutato di prolungare il loro permesso di soggiorno, dopo tre fallimenti al test di tedesco richiesto.

“Non abbiamo superato la parte orale dell’esame di tedesco, quindi abbiamo dovuto andarcene“, ha spiegato Virat Kanjan al portale Nau.ch. Si esprime in inglese, la lingua più utilizzata in questo complesso alberghiero di lusso che accoglie e impiega persone provenienti da tutto il mondo.

Il Cantone di Nidvaldo difende il suo requisito linguistico, sostenendo che la padronanza del tedesco è un fattore chiave per l’integrazione sociale. Dal canto suo, la federazione dell’industria alberghiera e della ristorazione Gastrosuisse critica requisiti ritenuti particolarmente severi per le cittadine e i cittadini di Paesi terzi nel settore.

Questa vicenda è però andata a vantaggio dello Schloss Elmau, in Baviera. La struttura tedesca ha accolto le due sorelle a braccia aperte e si dice sorpresa delle regole elvetiche. “Arricchiscono sia la nostra cucina sia l’intera struttura”, ha dichiarato la direzione.