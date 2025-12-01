Oggi in Svizzera

La Gioventù socialista si consolerà (forse) sapendo che gli svizzeri e le svizzere all’estero sono stati leggermente più ricettivi alle loro idee rispetto al resto del Paese.

Gli svizzeri e le svizzere all’estero non si sono distinti nel voto di domenica. L’analisi mostra infatti che la Quinta Svizzera ha votato come il resto del Paese, respingendo le due iniziative popolari sottoposte al verdetto delle urne. La diaspora è stata tuttavia un po’ più indulgente verso la proposta della Gioventù socialista (GISO).

L’iniziativa della GISO, che mirava a tassare più pesantemente le grandi eredità per finanziare la lotta contro il cambiamento climatico, è stata nettamente respinta dal 78,3% dell’elettorato e da tutti i cantoni. Osservando i risultati dei dodici cantoni dove i voti della Quinta Svizzera sono conteggiati separatamente, si nota che gli svizzeri e le svizzere espatriati hanno anch’essi chiaramente respinto la proposta, ma in modo meno netto, con il 66,6% dei voti.

Questa differenza di quasi dodici punti percentuali tra chi vive in patria e chi vive all’estero è “notevole”, secondo Martina Mousson. La politologa dell’istituto gfs.bern vi vede il marchio del comportamento tipico della diaspora, più a sinistra politicamente e più urbana rispetto alla popolazione interna. Il voto della Quinta Svizzera si avvicina qui all’attitudine elettorale constatata nelle grandi città della Confederazione.

Non vi è invece alcuna differenza significativa per quanto riguarda l’iniziativa “Per una Svizzera che si impegna”. Gli svizzeri e le svizzere all’estero hanno massicciamente respinto la proposta di un servizio civico universale con l’80,7% dei voti, un dato non molto distante dalla media nazionale dell’84,1%. Da notare che la diaspora si è mobilitata poco per queste votazioni federali, con un tasso di partecipazione del 21%.