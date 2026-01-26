Oggi in Svizzera
la Svizzera intrattiene generalmente rapporti piuttosto buoni con i vicini. Ma attualmente la situazione non è più così serena con Roma, che ha appena richiamato il suo ambasciatore dalla Confederazione. Scoprirete le ragioni di una simile misura, rarissima tra Paesi amici, in questa selezione dell’attualità svizzera di oggi.
L’Italia ha richiamato questo fine settimana il suo ambasciatore in Svizzera. Con questa misura, Roma intende protestare contro la scarcerazione su cauzione di Jacques Moretti, il proprietario del bar “Le Constellation”, liberato dopo alcuni giorni di detenzione preventiva.
A più di tre settimane dai fatti, la tragedia di Crans‑Montana resta un argomento molto seguito e altamente emotivo in Italia, il Paese più colpito dopo la Svizzera, con sei persone morte e più di una decina ferite gravemente.
È dire poco che la liberazione di Jacques Moretti sia stata accolta molto male nella Penisola. “È un atto che rappresenta un vero oltraggio alla sensibilità delle famiglie che hanno perso i loro figli”, ha commentato su X il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani.
Richiamare un ambasciatore costituisce un gesto diplomatico forte, e rarissimo. Secondo la RTS, l’ultima volta è successo nel 2009. All’epoca, Tel Aviv adottò questa misura per protestare contro un incontro a Ginevra tra il presidente della Confederazione e il suo omologo iraniano. L’unico altro caso noto risale agli anni Trenta, quando l’URSS protestò contro l’assoluzione dell’assassino di un diplomatico sovietico a Losanna.
Da parte sua, la Confederazione ha richiamato due volte il proprio ambasciatore: per denunciare il regime siriano nel 2011 e l’esecuzione di sindacalisti da parte del regime franchista nel 1975.
La Svizzera ufficiale ha reagito in modo misurato e ha cercato il dialogo. A Roma, l’ambasciatore elvetico ha spiegato che un principio fondamentale del diritto svizzero prevede che un imputato rimanga in libertà finché non è condannato e che la giustizia agisce in modo indipendente.
Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha a sua volta insistito sulla separazione dei poteri, ma ha espresso comprensione per il punto di vista italiano. Il ministro degli affari esteri Ignazio Cassis ha assicurato al suo omologo italiano che la Svizzera intende fare piena luce su questa tragedia.
La Svizzera non resta però sempre in silenzio quando si tratta di esprimere la sua irritazione nei confronti di Roma. Berna ha ufficialmente protestato contro un progetto di legge italiano destinato ad avvantaggiare i produttori europei di macchinari.
Per un Paese, come la Confederazione, la cui industria meccanica costituisce un pilastro fondamentale delle esportazioni, una tale misura si avvicina a una discriminazione diretta nei confronti delle sue imprese.
In quanto consigliere federale responsabile dell’economia, Guy Parmelin definisce “preoccupanti” le nuove regole previste dall’Italia per favorire le aziende produttrici europee. In un’intervista concessa alla NZZ am Sonntag, Parmelin ha indicato di aver affrontato personalmente il tema con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante il loro incontro nel quadro del WEF di Davos, la scorsa settimana.
Le nuove norme italiane, che potrebbero entrare in vigore alla fine di gennaio se non si troverà una soluzione, andrebbero ad aggiungersi ai pesanti dazi doganali eretti dall’UE per proteggere il suo settore siderurgico. “Ho chiaramente fatto sapere che così non va”, ha dichiarato Guy Parmelin al domenicale. Tanto più che, sul piano politico, questo tipo di esempio dà argomenti a chi si oppone agli Accordi bilaterali III, cosa che “non è piacevole per il Consiglio federale”.
Guy Parmelin è tornato anche sul colloquio che ha avuto al WEF con il presidente statunitense Donald Trump. Il presidente della Confederazione non ha voluto commentare le dichiarazioni del suo omologo americano, ma ha precisato che le discussioni con Trump e i suoi ministri si sono svolte “correttamente”, sottolineando che “il tono era molto diverso da quello del suo discorso”.
Il dibattito sul consumo di alcol nel Parlamento del Canton Vaud entra nell’attualità dopo che un deputato ecologista ha proposto regole vincolanti. Oleg Gafner desidera introdurre un limite equivalente a quello imposto ai e alle conducenti, ritenendo che l’alcol possa nuocere alla qualità dei dibattiti e alla capacità di votare con piena consapevolezza.
La mozione chiede una norma d’ordine che vieti l’eccesso di consumo di alcol durante le ore di lavoro parlamentare. Il tasso alcolemico dei deputati e delle deputate cantonali non dovrebbe superare lo 0,5 per mille. Il testo non precisa tuttavia come far rispettare questo limite.
Una squadra della RTS si è recata al Parlamento vodese per saperne di più. Diversi deputati confermano che alcuni comportamenti possono rivelarsi problematici, citando interventi confusi o osservazioni fuori luogo legate all’alcol. Altri esponenti politici contestano però questo punto di vista, assicurando che i deputati e le deputate sono persone serie e che l’immagine del membro del Parlamento che passa troppo tempo alla buvette appartiene ormai al passato.
La mozione Gafner sarà depositata domani, martedì. Se accettata, una simile misura sarebbe inedita in Svizzera. Nessun Parlamento ha mai regolamentato formalmente questo aspetto.
Il numero di nuove domande d’asilo in Svizzera ha continuato a diminuire nel 2025, registrando un calo del 7,1% rispetto all’anno precedente. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha registrato 25’781 richieste, presentate principalmente da persone di cittadinanza afghana, eritrea e turca. Di queste, 4’820 erano domande secondarie, riconducibili a nascite, ricongiungimenti familiari o domande multiple.
Per il 2026, le autorità prevedono circa 25’000 richieste, un dato che dipende in particolare dalla situazione in Turchia e lungo la rotta migratoria mediterranea.
Anche le partenze volontarie dalla Svizzera sono leggermente aumentate, con 2’548 persone rientrate spontaneamente nel proprio Paese o in uno Stato terzo. Sono aumentati anche i rimpatri coatti, che hanno riguardato 2’400 persone. Al contrario, i trasferimenti verso gli Stati Dublino – l’accordo che determina lo Stato membro dell’UE è competente per l’esame di una domanda d’asilo – sono diminuiti in modo significativo, così come il numero di voli speciali.
Infine, l’immigrazione complessiva rallenta. La popolazione straniera residente permanente è ancora aumentata, ma in modo meno marcato rispetto al 2024. L’immigrazione netta ammonta a circa 75’000 persone, in calo del 10%, un fenomeno che riguarda tanto i cittadini e le cittadine UE/AELS quanto chi abita in Stati terzi. Parallelamente, l’emigrazione è cresciuta, con quasi 83’000 partenze. In totale, alla fine del 2025 vivevano in Svizzera 2,4 milioni di stranieri.
