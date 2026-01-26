Oggi in Svizzera

A più di tre settimane dai fatti, la tragedia di Crans‑Montana resta un argomento molto seguito e altamente emotivo in Italia, il Paese più colpito dopo la Svizzera, con sei persone morte e più di una decina ferite gravemente.

È dire poco che la liberazione di Jacques Moretti sia stata accolta molto male nella Penisola. “È un atto che rappresenta un vero oltraggio alla sensibilità delle famiglie che hanno perso i loro figli”, ha commentato su X il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani.

Richiamare un ambasciatore costituisce un gesto diplomatico forte, e rarissimo. Secondo la RTS, l’ultima volta è successo nel 2009. All’epoca, Tel Aviv adottò questa misura per protestare contro un incontro a Ginevra tra il presidente della Confederazione e il suo omologo iraniano. L’unico altro caso noto risale agli anni Trenta, quando l’URSS protestò contro l’assoluzione dell’assassino di un diplomatico sovietico a Losanna.

Da parte sua, la Confederazione ha richiamato due volte il proprio ambasciatore: per denunciare il regime siriano nel 2011 e l’esecuzione di sindacalisti da parte del regime franchista nel 1975.

La Svizzera ufficiale ha reagito in modo misurato e ha cercato il dialogo. A Roma, l’ambasciatore elvetico ha spiegato che un principio fondamentale del diritto svizzero prevede che un imputato rimanga in libertà finché non è condannato e che la giustizia agisce in modo indipendente.

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha a sua volta insistito sulla separazione dei poteri, ma ha espresso comprensione per il punto di vista italiano. Il ministro degli affari esteri Ignazio Cassis ha assicurato al suo omologo italiano che la Svizzera intende fare piena luce su questa tragedia.