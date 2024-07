Rösti si oppone a evacuazione persone che vivono nelle valli

(Keystone-ATS) Il Ministro dell’ambiente Albert Rösti è contrario al trasferimento delle persone che vivono nelle valli alpine a causa del maltempo. “Ciò equivarrebbe a privarli del loro ambiente abituale senza sapere quando e dove si verificherà la prossima catastrofe”, afferma.

In un paese densamente popolato come la Svizzera, le misure di protezione sono una soluzione migliore “che spingere tutta la gente verso le città o gli agglomerati urbani”, afferma Albert Rösti in un’intervista pubblicata dalla NZZ am Sonntag. “La strategia della Svizzera non può essere quella di abbandonare intere valli o villaggi”, ha affermato.

Il consigliere federale UDC fa notare che in futuro ci saranno più decessi dovuti al caldo. “Nonostante questo, non vi chiediamo di lasciare la città adesso”, aggiunge. E il quartiere Matte di Berna è già stato allagato più volte senza che nessuno sia stato sfollato, osserva.

Il capo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ammette che in futuro ci saranno più aree in cui non sarà possibile costruire. Nelle aree minacciate dalle inondazioni, saranno adottate misure edilizie aggiuntive, PRECISA.

I pericoli vanno presi sul serio

“Viviamo con diversi pericoli. Dobbiamo prenderli sul serio e prevenirli”, ha detto Rösti. “La natura non può essere controllata a piacimento”, ha aggiunto Rösti.

Ha poi spiegato di essere cresciuto in un pascolo di montagna dove le cadute di massi erano un evento regolare. “È come guidare un’auto, può succedere qualcosa”, ha detto. “È per questo che si indossa la cintura di sicurezza e si ringrazia l’airbag”.

Dopo i danni causati dal maltempo nelle ultime settimane, la presidente della Conferenza dei governi dei cantoni alpini Carmelia Maissen ha detto che potrebbero verificarsi degli spostamenti di popolazioni in alcune zone del Paese. Ma “non abbandoneremo certo intere valli”, ha aggiunto.