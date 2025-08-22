The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Rfi, riaperta l’intera linea Direttissima Firenze-Roma

È ripresa questa mattina, come da programma, la circolazione sull'intera linea "Direttissima Firenze - Roma", sospesa dall'11 al 21 agosto fra Chiusi e Orvieto per lavori di manutenzione e potenziamento dell'infrastruttura.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo rende noto Rfi con un comunicato in cui spiega che “la riapertura della Firenze-Roma si aggiunge a quella della linea Av Bologna-Milano, avvenuta lo scorso 18 agosto, e permetterà di tornare gradualmente ai tempi di viaggio solitamente previsti per i collegamenti Alta Velocità”.

I lavori, a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs), hanno riguardato in particolare la galleria Fabro e il viadotto Paglia, nei pressi di Orvieto. Le attività hanno impegnato quotidianamente oltre 40 tecnici di Rfi e delle ditte appaltatrici, con l’impiego di treni cantiere e numerosi mezzi operativi, si legge nella nota.

“Da oggi e fino al 29 agosto, come prevedono le norme in caso di rinnovo dell’infrastruttura, i treni percorreranno le tratte rinnovate a una velocità inizialmente ridotta, con allungamento dei tempi di percorrenza fino a 15 minuti. La velocità verrà gradualmente innalzata fino a raggiungere quella massima prevista sulla linea a partire dal 30 agosto. Sui sistemi di vendita delle imprese ferroviarie i treni sono stati caricati con le modifiche di percorrenza previste”, conclude Rfi.

