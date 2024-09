Ricola si espande ancora in Svizzera, rileva fabbrica di Hero

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Ricola si espande ulteriormente in Svizzera, dove fabbrica tutti i suoi articoli: il produttore di caramelle e tisane balsamiche usate contro la tosse e il mal di gola rileva uno stabilimento del gruppo alimentare Hero a Lenzburg, nel canton Argovia.

Si tratta di ampliare le capacità per poter continuare a soddisfare la domanda internazionale in rapida crescita, spiega il presidente della direzione Thomas Meier, citato in un comunicato odierno.

Alcuni processi produttivi di Ricola sono simili a quelli del fabbricante di conserve e quindi l’impresa rileverà anche parte dell’infrastruttura esistente. L’annesso edificio con gli uffici rimarrà invece di proprietà di Hero e il ristorante per il personale sarà utilizzato in futuro congiuntamente da entrambe le società.

L’inizio della produzione di Ricola a Lenzburg è previsto per il primo trimestre del 2026. Il gruppo prevede di creare fino a 40 posti di lavoro e probabilmente assumerà anche lavoratori qualificati provenienti da Hero.

Creata nel 1930, Ricola rimane di proprietà della famiglia fondatrice, giunta alla quarta generazione. L’impresa, che ha sede a Basilea e non fornisce cifre sul fatturato, esporta in 50 paesi facendo leva in particolare sull’asserita qualità svizzera dei suoi prodotti.