Rinviato il test in volo della nuova Starship di Musk

Keystone-SDA

È stato rinviato per motivi tecnici il test in volo previsto la scorsa notte della Starship V3, la nuova versione del veicolo spaziale di SpaceX che l'azienda di Elon Musk intende utilizzare per i futuri viaggi verso la Luna e Marte.

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(Keystone-ATS) Nella base di lancio Starbase a Boca Chica (Texas) il conto alla rovescia si è fermato a 40 secondi dal lancio, dopo essere stato fermato per tre volte e dopo il rinvio di un’ora. Un nuovo tentativo, ha detto SpaceX, verrà effettuato oggi (alle 00.30 della notte svizzera).

Si tratta di un test molto importante per SpaceX, che punta a sbarcare in borsa, sul listino del Nasdaq, il 12 giugno, nell’ambito della più grande IPO di tutti i tempi. “Gli ingegneri non hanno fatto in tempo a risolvere dei problemi dell’ultimo minuto”, ha affermato il portavoce Dan Huot.

A imporre lo stop al conto alla rovescia è stato un problema rilevato sulla torre di lancio. “Il perno idraulico che tiene in posizione il braccio della torre non si è ritratto”, scrive Musk in un post su X.

La nuova versione di Starship ha subito numerose modifiche, alcune delle quali sostanziali, allo scopo si rendere il veicolo completamente riutilizzabile. L’obiettivo è usare più volte sia il gigantesco razzo Super Heavy, alto 124 metri, sia lo stadio superiore composto dalla capsula Starship, chiamata anche semplicemente Ship.

Oltre che per le future missioni su Luna e Marte, SpaceX prevede di utilizzare questo veicolo per completare il dispiegamento nell’orbita terrestre della sua gigantesca costellazione di satelliti Starlink per le connessioni internet globali.