SG: massa incandescente a Flums

Keystone-SDA

Nella tarda serata di ieri, un incendio di circa 1'500 gradi si è propagato in diversi piani di un edificio industriale a Flums (SG). Poche ore dopo l'attivazione, le autorità hanno revocato l'allerta per possibili gas nocivi. Nessuno è rimasto ferito.

(Keystone-ATS) Un guasto tecnico in un’azienda di Flums che produce lana di roccia ha causato la fuoriuscita di una massa incandescente, ha dichiarato un portavoce della polizia cantonale di San Gallo all’agenzia Keystone-ATS.

Intorno all’1.30 di questa mattina, le autorità hanno revocato l’allerta tramite Alertswiss. Avevano in precedenza lanciato l’allarme, chiedendo ai residenti di Flums e Walenstadt di chiudere porte e finestre e di spegnere gli impianti di ventilazione e di condizionamento dell’aria.

L’azienda utilizza grandi forni per la produzione. Ieri, poco prima delle 21.30, un flusso di materiale fuso è fuoriuscito da un forno per una ragione ancora sconosciuta, ha dichiarato la polizia cantonale in una nota. In questa fabbrica, la pietra viene fusa in un forno e poi versata in una macchina per la lavorazione. I danni materiali dovrebbero ammontare a diversi milioni di franchi, hanno indicato gli inquirenti.

Grande quantità di fumo

Il materiale, a circa 1’500 gradi Celsius, si è riversato a terra e, a causa del calore estremo, si è fatto strada attraverso diversi piani, causando la fuoriuscita di una grande quantità di fumo, ha indicato la polizia.

I pompieri nella notte erano ancora al lavoro per raffreddare il materiale fuso. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate difficili, poiché l’acqua di raffreddamento è evaporata all’istante sotto l’effetto del calore intenso. A causa delle temperature estreme, i locali interessati sono rimasti inaccessibili.