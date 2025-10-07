The Swiss voice in the world since 1935
Shutdown impatta su traffico e sicurezza aerea Usa

Keystone-SDA

Torri di controllo senza personale e notevoli ritardi nel traffico nei maggiori aeroporti degli Usa. Gli effetti dello shutdown stanno cominciando a pesare sul trasporto aereo a circa una settimana dall'inizio del blocco delle attività governative non essenziali.

(Keystone-ATS) Secondo quanto riferiscono i media statunitensi citando la Federal Aviation Administration (Faa), è in aumento il numero dei controllori di volo che si sono messi in malattia perché non pagati. Si tratta di una categoria ritenuta essenziale e quindi costretta a lavorare durante lo shutdown.

Sean Duffy, Segretario dei Trasporti, ha detto che in alcune aree il personale addetto al controllo del traffico aereo è stato tagliato del 50%. La Faa ha specificato che gli aeroporti che hanno subito le maggiori conseguenze a livello di ritardi sono quelli di Newark, Phoenix, Denver, Las Vegas e Burbank, in California.

Il sito FlightAware nella giornata di ieri ha registrato oltre 4mila voli in ritardo. Oltre ai controllori di volo, anche il personale della Transportation Security Administration (Tsa) ha cominciato a mettersi in malattia: il risultato sono file significativamente più lunghe ai controlli di sicurezza.

