SIX rileva società britannica e accede alle attività MTF

Keystone-SDA

Il gruppo finanziario zurighese SIX - operatore della borsa svizzera - rileva Acquis Exchange, società inglese specializzata nelle piattaforme di negoziazione con uffici a Londra e Parigi.

2 minuti

(Keystone-ATS) Stando alle indicazioni odierne, SIX propone un premio del 38% sul corso medio dell’azione dell’impresa britannica nel corso degli ultimi sei mesi, valorizzando così l’intera entità a 200 milioni di sterline, l’equivalente di 226 milioni di franchi.

Con l’acquisizione dell’azienda fondata nel 2012 SIX entra in un nuovo terreno, quello delle attività MTF, acronimo di Multilateral Trading Facility: un sistema di negoziazione su cui vengono scambiate azioni e altri strumenti finanziari in modo meno regolamentato rispetto alle borse primarie. Per SIX si tratta del più grande acquisto dal settembre 2020, quando la società rilevò Bolsas y Mercados Españoles (BME), cioè l’entità spagnola che controlla tutti i mercati finanziari del paese iberico, vale a dire Madrid, Barcellona, Bilbao e Valencia.

La società SIX è nata all’inizio del 2008 dalla fusione fra SWX Group, Telekurs Group e SIS Group. È specialista nello sviluppo e nella gestione di infrastrutture per le borse svizzere e spagnole, nei servizi bancari e nell’informazione finanziaria. Inizialmente nota come Swiss Financial Market Services, ha assunto il nuovo nome – una sigla che si rifà all’espressione Swiss Infrastructure and Exchange – nel settembre dello stesso anno. SIX è di proprietà dei suoi stessi utenti, oltre 120 banche, ed è presente in 20 paesi con circa 4200 dipendenti. Nel 2023 ha visto i ricavi aumentare del 2% a 1,5 miliardi di franchi, ma ha subito una perdita netta di 1,0 miliardi a causa di rettifiche di valore relative agli investimenti in Worldline, società francese attiva nei servizi di pagamento, e nella spagnola BME.