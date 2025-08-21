The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Sony aumenta i prezzi delle PlayStation 5 negli Usa

Keystone-SDA

Prime ripercussioni sui consumatori USA nel settore dell'intrattenimento, a seguito dei dazi sulle importazioni introdotti dall'amministrazione Trump.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’azienda dell’elettronica Sony ha deciso un aumento dei prezzi delle sue console PlayStation 5 negli Stati Uniti di circa 50 dollari a partire da oggi, a fronte di una “già lenta ripresa del mercato dei videogiochi”, e con i dazi statunitensi che minacciano di far salire ulteriormente i costi. Tutte e tre le console PlayStation 5 subiranno un incremento simile, con la versione PS5 Pro più costosa.

“Continuiamo ad affrontare un contesto economico difficile”, ha dichiarato la divisione Sony Group Corp sul proprio blog, aggiungendo che altre multinazionali affrontano pressioni simili. Le variazioni di prezzo arrivano dopo l’introduzione dei dazi doganali sulle importazioni da centri di produzione globali, in Cina come in Giappone, causando timori di interruzioni della catena di approvvigionamento, e una crescita elevata dei costi dei materiali.

A questo riguardo Sony aveva già aumentato i prezzi delle sue console in vari mercati europei ad aprile, e un mese dopo, anche la rivale Xbox ha rivisto i listini delle sue console e degli accessori negli Stati Uniti, in Europa, in Australia e nel Regno Unito.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
13 Mi piace
14 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
12 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
57 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR