The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Spagna: roghi; emissioni record carbonio, fumo fino in Scandinavia

Keystone-SDA

La crisi degli incendi che dai primi di agosto sferzano il nordovest della penisola iberica ha avuto un impatto devastante sull'ambiente, portando le emissioni di carbonio in Spagna a livelli senza precedenti, mentre il fumo dei roghi ha raggiunto i paesi scandinavi.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Secondo i dati del Servizio di vigilanza atmosferica (CAMS) di Copernicus, il programma satellitare dell’Unione europea, le emissioni totali di carbonio dall’inizio dell’anno hanno raggiunto la cifra record di 5,5 megatoni (MtC).

Questo valore segna il picco massimo da quando il CAMS ha iniziato a monitorare il parametro nel 2003 e supera di gran lunga il record annuale precedente di 3,5 MtC. L’incremento è stato esponenziale a partire da agosto, in coincidenza con l’esplosione dei roghi.

Le particelle rilasciate dagli incendi nell’atmosfera “hanno degradato gravemente la qualità dell’area nella penisola e in parte in Francia”, segnala Copernicus.

L’organismo comunitario aveva registrato in Spagna circa 0,5 megatoni di carbonio emessi fino agli inizi di agosto, mentre il livello è schizzato a 5,5 MtC per le decine di roghi, con effetti negativi sulla qualità dell’area percepibili a migliaia di km a causa delle “grandi quantità di fumo, soprattutto di particelle PM2.5” (rilevanti per l’inquinamento atmosferico e con impatto significativo sulla salute, ndr.), che hanno degradato la qualità dell’aria in vaste aree, secondo lo scienziato del CAMS Mark Paddington, citato dal quotidiano “La Vanguardia”.

Gli esperti di Copernicus definiscono il fenomeno “eccezionale”, con il fumo dei roghi che ha attraversato la Francia, il Regno Unito e ha raggiunto perfino i paesi scandinavi, aggiungendosi a quello proveniente dagli incendi del Canada.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
13 Mi piace
14 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
12 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
57 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR