Sparatoria a Nizza, almeno due morti sei feriti

Keystone-SDA

Due persone sono morte e sei sono rimaste ferite - di cui 3 in modo grave - durante una sparatoria oggi pomeriggio a Nizza, in Francia. Stando alla polizia, gli spari sono arrivati da un'auto sulla quale circolavano 2 persone nel quartiere dei Moulins.

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(Keystone-ATS) Secondo quanto si apprende da diversi media locali, si tratterebbe di un nuovo episodio di regolamento di conti nella malavita locale. Stando al quotidiano della città, Nice Matin, la sparatoria si è svolta nella place des Amaryllis. La polizia ha invitato tutta la popolazione, con un post su X, ad evitare la zona.

Lo stesso giornale ricorda che “questa nuova sparatoria giunge dopo un weekend di tensione” in città, dove “venerdì sera una drogheria del quartiere des Moulins è stata assaltata, senza vittime”. Un giorno più tardi, sabato sera, colpi di arma da fuoco sono stati scambiati vicino al Pont Michel, provocando il ferimento di almeno due persone.