Spuhler torna a comprare in grande stile azioni Stadler Rail

(Keystone-ATS) Peter Spuhler torna a far man bassa di azioni di Stadler Rail: il presidente del consiglio di amministrazione – e di gran lunga principale azionista – del costruttore ferroviario ha comprato giovedì titoli della società per un valore di 7,2 milioni di franchi.

Il dato emerge dalle comunicazioni di ieri del gestore della borsa SIX e che il dirigente interessato sia proprio Spuhler è stato confermato oggi all’agenzia Awp da una portavoce aziendale. Il 65enne aveva già acquistato parecchie azioni mercoledì, per un ammontare di 4,7 milioni di franchi.

L’operazione “riflette la fiducia nelle prospettive a lungo termine e nell’orientamento strategico di Stadler”, aveva indicato l’ex consigliere nazionale UDC turgoviese (1999-2012), che in passato è stato spesso citato come potenziale candidato al Consiglio federale. Mercoledì la borsa aveva però reagito in modo negativo alla pubblicazioni dei risultati semestrali.

Quella che spesso viene definita una “Volksaktie”, un’azione molto diffusa fra i piccoli risparmiatori, non ha certamente brillato negli ultimi mesi: dall’inizio di gennaio la performance è del -10% e sull’arco di un anno il corso è sceso del 22%. Oggi l’azione è scambiata a circa 28 franchi: nel 2019 aveva fatto il suo esordio in borsa a 43 franchi, ben oltre il prezzo di emissione di 38 franchi, e il titolo era poi salito sino al suo massimo di 50,35 franchi nel 2020. Da allora è subentrato però un calo.

Stadler Rail fabbrica una vasta gamma di materiale rotabile che va dai treni ad alta velocità ai convogli regionali, passando dai tram e dai vettori per le metropolitane. Nel 2023 ha contabilizzato ricavi per 3,6 miliardi di franchi e un utile netto di 139 milioni, per un organico di 14’000 dipendenti.