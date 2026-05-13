Starmer: ho fiducia in Streeting”, media scommettono su rottura

Downing Street nega, almeno per ora, la rottura anticipata da tutti i media britannici fra il premier Keir Starmer e l'ambizioso ministro della Sanità, Wes Streeting.

1 minuto

(Keystone-ATS) Quest’ultimo viene indicato come il più scalpitante fra i pretendenti decisi a sfidare la leadership di Starmer quale capo del partito e del governo dopo la disfatta patita dal Labour alle elezioni amministrative del 7 maggio.

“Il primo ministro ha piena fiducia” in Streeting, ha tagliato corto una portavoce di Number 10 in risposta alle indiscrezioni mediatiche. Intanto il titolare 43enne della Sanità è stato visto sedersi in prima fila tra i banchi del governo laburista, accanto agli altri ministri e allo stesso Starmer, nel dibattito apertosi in questi minuti alla Camera dei Comuni sulle priorità programmatiche dei prossimi 12 mesi elencate a nome dell’esecutivo da re Carlo III nel tradizionale King’s Speech odierno d’inaugurazione di una nuova sessione parlamentare annuale.

Fonti vicine allo stesso Streeting citate da tv e siti dei giornali insistono tuttavia a dare per scontate le dimissioni del ministro, forse già domani, e il lancio di una sfida formale interna alla leadership di Starmer, dopo il gelido incontro lampo di appena un quarto d’ora avuto dai due stamattina.