The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Sunrise prolunga di 8 anni contratto con National League (hockey)

Keystone-SDA

Sunrise ha annunciato oggi di aver prolungato di otto anni, fino al termine della stagione 2034/35, il contratto con la National League per la diffusione su MySports delle partite del campionato svizzero di hockey. Confermata anche la collaborazione con TeleTicino.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Sull’emittente di Melide, così come sui canali CH Media, Léman Bleu e La Télé, durante la stagione regolare verranno offerte in chiaro alcune partite selezionate, mentre nei playoff sarà prevista una diretta televisiva per ogni turno.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
13 Mi piace
13 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
1 Mi piace
6 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marc Leutenegger

Qual è la vostra esperienza in merito alla carenza di alloggi e all’aumento dei prezzi degli immobili?

La Svizzera sta sprofondando in una crisi immobiliare. Come evitarlo? Condividete le vostre idee.

Partecipa alla discussione
57 Mi piace
64 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR