Swatch ritira pubblicità “occhi a mandorla” in Cina

Il gruppo orologiero Swatch ha ritirato una campagna pubblicitaria dopo accuse di razzismo in Cina per aver usato stereotipi razzisti sugli occhi delle persone asiatiche.

(Keystone-ATS) In un’immagine della campagna si vede un modello asiatico che con le dita tira i suoi occhi indietro e verso l’alto, un gesto noto come degli “occhi a mandorla”. L’idea è stata fortemente criticata in Cina, in particolare online, ha reso noto oggi l’agenzia Reuters.

Swatch si è scusata tramite il suo account Instagram e ha annunciato che la campagna è stata ritirata a livello mondiale: “Ci scusiamo sinceramente per il malinteso e il disagio che possiamo aver creato”. Il messaggio è stato condiviso anche in cinese sul social Weibo.

Il gruppo Swatch, che comprende anche i marchi Omega, Longines e Tissot, è fortemente dipendente dall’Asia, mercato in cui ha già subito una contrazione lo scorso semestre. La quota sul fatturato totale della regione Cina, Hong Kong e Macao è scesa in 18 mesi dal 33% al 24%. Per il secondo semestre di quest’anno l’azienda si aspetta un lieve miglioramento.

