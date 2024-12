Swiss: aereo da Bucarest a Zurigo costretto ad atterrare a Graz

Keystone-SDA

Un Airbus A220-300 della compagnia Swiss in volo tra Bucarest (Romania) e Zurigo è stato costretto ad atterrare a Graz (Austria) a causa di problemi al motore e di fumo rilevato sia nel cockpit sia in cabina.

(Keystone-ATS) Tutti i 74 passeggeri sono stati sfollati. A dieci di loro e ai cinque membri dell’equipaggio sono state prestate cure. Swiss è molto preoccupata per lo stato di salute di un membro dell’equipaggio di cabina.

Quest’ultimo è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Graz, ha indicato Swiss in un comunicato questa sera. È stata istituita una task force per fornire assistenza, alloggio e organizzare il successivo trasporto dei passeggeri e dell’equipaggio. “La nostra priorità assoluta è aiutare tutte le persone colpite. Un gruppo di Swiss si sta preparando a recarsi a Graz per assistere i passeggeri e l’equipaggio”, si legge nella nota.

Alle 21.30 l’aereo era ancora sulla pista di Graz. Swiss è in stretto contatto con le autorità locali e sta operando per determinare le cause di questo atterraggio di emergenza e per pianificare i prossimi passi da intraprendere. L’aereo fa parte della flotta a corto raggio di Swiss e ha 145 posti, secondo il sito web della compagnia aerea.