The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Quinta Svizzera
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Swiss prolunga stop voli Dubai fino al 24 ottobre

Swiss prolunga stop voli Dubai fino al 24 ottobre
Swiss prolunga stop voli Dubai fino al 24 ottobre Keystone-SDA

Swiss ha prolungato per motivi operativi la sospensione dei voli a destinazione e in provenienza da Dubai fino al termine dell'orario estivo, ossia il 24 ottobre incluso.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il vettore continuerà a seguire da vicino l’evoluzione della situazione in Medio Oriente, ha comunicato oggi.

Finora, la sospensione dei collegamenti con la città emiratina, introdotta sulla scia del conflitto in atto nella regione, era in vigore fino al 13 settembre. La compagnia aggiunge di essere in costante contatto con le autorità competenti e i suoi partner del gruppo Lufthansa.

I passeggeri i cui voli sono stati cancellati possono modificare la loro prenotazione gratuitamente o ricevere un rimborso del biglietto, precisa Swiss. Per quanto riguarda le altre mete mediorientali, i collegamenti con Tel Aviv dovrebbero riprendere il 1° agosto, mentre quelli con Beirut rimangono sospesi pure fino al 24 ottobre.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR