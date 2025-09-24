The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Swisscom trasferisce impieghi in Olanda e in Lettonia

insegna swisscom
Preoccupa il futuro degli impieghi in Svizzera. Keystone-SDA

Swisscom intende trasferire alcune attività di sviluppo informatico dalla Svizzera verso l'Olanda e la Lettonia. Lo ha indicato oggi all'agenzia Awp la società telecom confermando notizie di stampa.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Stando all’Aargauer Zeitung e alle testate ad essa legate in futuro a Rotterdam e a Riga lavoreranno tra i 1000 e i 1400 dipendenti, a fronte degli attuali 600-800. Il potenziamento avverrebbe principalmente a scapito della Svizzera. L’azienda non commenta tali cifre: stando a un portavoce il progetto sarà comunque gestito per quanto possibile attraverso la normale fluttuazione del personale, ovvero con pensionamenti e dimissioni volontarie.

Swisscom ritiene inoltre importante che la Svizzera sia e rimanga la sede centrale. Il numero di dipendenti nei centri informatici nei Paesi Bassi e in Lettonia corrisponde – “sia oggi che a medio termine” – a una piccola parte dell’organico, viene sottolineato. Nel complesso la società prevede che nel 2025 l’offerta di posti di lavoro nella Confederazione rimarrà pressoché stabile.

Il trasferimento dei posti di lavoro è motivato dalla “continua ottimizzazione dei costi”. Si tratta inoltre di trovare personale qualificato adeguato, ha osservato l’addetto stampa.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR