Thailandia: Bangkok, scontro treno-autobus, almeno 8 morti

Keystone-SDA

Almeno otto persone sono morte e oltre 30 sono rimaste ferite nello scontro tra un treno merci e un autobus che ha poi preso fuoco a Bangkok, capitale della Thailandia. Lo riferisce la polizia.

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(Keystone-ATS) “Otto persone sono morte e altre 35 sono rimaste ferite. L’incendio è stato domato e stiamo cercando di recuperare i corpi”, ha indicato all’agenzia di stampa France-Presse (Afp) il capo della polizia di Bangkok, Urumporn Koondejsumrit, aggiungendo che due dei feriti sono gravi.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in un trafficato incrocio nel centro della città, percorso quotidianamente da decine di migliaia di veicoli. Le immagini pubblicate sulle reti sociali mostrano il treno che si avvicina a un passaggio a livello a velocità moderata, dove l’autobus sembra essere rimasto bloccato sui binari a causa del traffico. Un incendio è divampato subito dopo l’impatto e si è propagato ad altri veicoli mentre l’autobus veniva trascinato dal treno per diverse decine di metri.

Le fiamme sono state rapidamente spente prima che l’area venisse isolata per consentire ai soccorritori di lavorare alla ricerca di persone intrappolate.