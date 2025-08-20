Trump, “su Ucraina e Russia sono ottimista”

The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
"Sono ottimista, devo esserlo". Così ha risposto Donald Trump ad una domanda sulla pace tra Ucraina e Russia in un'intervista al Mark Levin Show. "Di tutte le sei guerre che ho fatto cessare, questa credevo fosse la più facile e invece le cose sono complicate."

(Keystone-ATS) “Tutto questo è iniziato perché Obama ha dato alla Russia la Crimea, il cuore e l’anima della Crimea”, ha detto il presidente americano nel programma radiofonico dell’omonimo analista e scrittore conservatore ribadendo che se lui fosse stato alla Casa Bianca nel 2022 “l’invasione non ci sarebbe mai stata”. “Lo ha detto anche Putin, non gli avevo chiesto di dirlo”, ha ripetuto il presidente riferendosi ad una dichiarazione dello zar al vertice in Alaska.

“L’Europa è in grado di proteggere l’Ucraina”, ha ancora affermato Trump nell’intervista, ribadendo le accuse al suo predecessore Joe Biden di aver speso troppi miliardi per Kiev. “C’era un oceano di mezzo”, ha attaccato il presidente, secondo cui, inoltre, “gli Stati Uniti sono il paese più forte del momento”.

Il soggiorno di Trump nel suo golf club di Bedminster, in New Jersey, è stato cancellato per via dei colloqui tra Russia e Ucraina. “Di solito questo è il periodo in cui il presidente va in vacanza, ma non questo presidente”, ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. “Si è discusso di farlo lavorare da Bedminster per un paio di settimane, ma ha deciso di non farlo. Ha una missione, vuole che le cose si muovano in fretta e battere il ferro finché è caldo”, ha aggiunto Leavitt.

Intanto alti ufficiali militari americani ed europei si sono incontrati ieri a Washington per discutere i meccanismi di un possibile accordo di pace in Ucraina, riferisce una fonte della Difesa americana all’agenzia France Presse.

Il capo di Stato maggiore americano, il generale Dan Caine, ha tenuto colloqui ieri sera con i vertici militari europei per discutere “le migliori opzioni per un potenziale accordo di pace in Ucraina”, prima di un incontro virtuale oggi con i vertici militari dei 32 paesi membri della NATO.

