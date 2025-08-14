Trump: necessario un incontro trilaterale con Zelensky

Keystone-SDA

Il vertice trilaterale con Volodymyr Zelensky dopo l'incontro in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin è necessario per un accordo. Lo ha dichiarato il presidente americano.

(Keystone-ATS) Se l’incontro con Vladimir Putin andrà bene ci sarà un secondo incontro e “sarà molto, molto importante perché sarà un incontro in cui faranno un accordo”, ha detto Trump, secondo quanto riportato da Bloomberg.