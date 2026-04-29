Trump alla cena con re Carlo, ‘gli Usa hanno sconfitto l’Iran’

Keystone-SDA

Donald Trump ha detto alla cena di Stato di ieri sera con re Carlo che gli Usa hanno vinto "militarmente" sull'Iran. "Non permetteremo mai a quell'avversario di dotarsi di un'arma nucleare", ha aggiunto il presidente.

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(Keystone-ATS) Trump ha anche affermato che Stati Uniti e Gran Bretagna hanno combattuto fianco a fianco “fieri e trionfanti, contro le forze di comunismo, fascismo e tirannia”.

Il presidente americano e il sovrano britannico erano accompagnati dalle consorti. Il menù della cena alla Casa Bianca era tutto a base di verdure e pesce.

Durante l’evento, Carlo III ha donato a Trump un cimelio navale di grande valore storico, accompagnando il gesto con una battuta che ha suscitato ilarità tra i presenti, scrive Fox News sul suo sito. Il re ha regalato al tycoon la campana originale dell’HMS Trump, un sottomarino britannico varato nel 1944 che prestò servizio nel Pacifico durante la Seconda Guerra Mondiale.

“Questa sera, signor Presidente, sono lieto di offrirle in dono personale la campana originale”, ha detto Carlo, sottolineando che “potrebbe testimoniare la storia condivisa e il futuro radioso della nostra nazione”. Ha poi aggiunto con un sorriso: “E se mai avesse bisogno di contattarci… non esiti a suonare”, suscitando una calorosa reazione da parte degli ospiti.

Carlo non ha però lesinato qualche frecciata al padrone di casa. “Lei ha recentemente osservato, presidente, che se non fosse per gli Stati Uniti, i Paesi europei parlerebbero tedesco”, ha affermato durante il suo discorso. “Oserei dire che, se non fosse per noi, voi parlereste francese…!”, ha sottolineato e poi prontamente “naturalmente, entrambi amiamo profondamente i nostri cugini francesi”.

“Non posso fare a meno di notare i lavori all’East Wing, presidente”, ha anche dichiarato il sovrano. “Mi dispiace dover dire che noi britannici, abbiamo compiuto un nostro tentativo di riqualificazione immobiliare della Casa Bianca nel 1814”, ha aggiunto, facendo riferimento all’episodio in cui, durante la Guerra del 1812, le truppe britanniche diedero alle fiamme la residenza presidenziale, allora nota come ‘Executive Mansion’ o Palazzo Presidenziale.

Dal canto suo, Trump ha definito la dichiarazione di indipendenza “un miracolo per i secoli a venire, capace di innescare una rivoluzione di vasta portata in termini di autogoverno e libertà umana”. Ha poi ringraziato la Gran Bretagna per il “grande, grandissimo dono di una ricca eredità, aggiungendo che la maggior parte delle ex colonie britanniche non sa quanto debba al Regno Unito”. “Possano i nostri due Paesi restare uniti per sempre in nome della giustizia e della libertà”, ha detto il presidente alzando il calice per “i 250 anni di libertà americana e per il grande uomo”, il re britannico.