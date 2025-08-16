The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Trump parlerà lunedì con Zelensky di scambio territori

Keystone-SDA

Donald Trump parlerà lunedì con Volodymyr Zelensky di scambio dei territori con la Russia. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali i leader europei sono stati invitati a partecipare lunedì.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Trump ha detto ai leader europei di sostenere un piano per mettere fine alla guerra in Ucraina cedendo alla Russia il territorio non conquistato piuttosto che tentare un cessate il fuoco”, scrive il New York Times.

Trump, dopo l’incontro con Vladimir Putin, ha abbandonato la richiesta di un cessate il fuoco immediato e – riporta il New York Times – ritiene ora che sia possibile negoziare un trattato di pace rapido a condizione che Zelensky accetti di cedere il resto del Donbass, anche le aree non occupate dai russi.

In cambio Putin ha offerto un cessate il fuoco nel resto dell’Ucraina, lungo le attuali linee di battaglia, e la promessa scritta di non attaccare più l’Ucraina o qualsiasi altro Paese europei. Durante la chiamata con gli europei, Trump non ha menzionato l’imposizione di sanzioni o di pressione economica sulla Russia.

