Trump verso firma, il Pentagono diventa il ‘Dipartimento Guerra’
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump firmerà un ordine esecutivo per rinominare il Dipartimento della Difesa in Dipartimento della Guerra. Lo hanno riferito Fx News e il Washington Post.
(Keystone-ATS) Il 25 agosto Trump aveva annunciato la sua intenzione di riportare il Dipartimento della Difesa al suo nome originario, Dipartimento della Guerra, entro le prossime due settimane.
Il Pentagono è stato chiamato per l’ultima volta Dipartimento della Guerra nel 1947, un nome che aveva mantenuto per 158 anni dalla sua fondazione nel 1789 da parte del primo presidente degli Stati Uniti, George Washington.