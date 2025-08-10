The Swiss voice in the world since 1935

Turchia colpita da sisma di magnitudo 6.1

Keystone-SDA

Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito Sindirgi, nella provincia di Balikesir (Turchia occidentale).

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha riferito l’Agenzia turca per la gestione dei disastri (Afad). Il sisma è stato avvertito in molte città dell’ovest del Paese, tra cui Istanbul e Smirne, secondo le autorità turche.

Stando alle autorità diversi edifici sono crollati nella provincia di Balikesir. Il terremoto si è verificato alle 19.53 (le 18.53 in Svizzera), seguito da una scossa di assestamento di magnitudo 4.6 pochi minuti dopo, secondo l’Agenzia turca per la gestione dei disastri (Afad).

“Tutte le squadre dell’Afad e le istituzioni competenti hanno immediatamente avviato le ricerche sul terreno. Finora non è stato segnalato alcun evento indesiderato”, ha dichiarato il ministro degli Interni Ali Yerlikaya su X.

La Turchia è attraversata da diverse faglie geologiche che in passato hanno causato catastrofi nel Paese. Un terremoto nel febbraio 2023 nel sud-ovest ha ucciso almeno 53.000 persone e ha devastato Antakya, sede dell’antica città di Antiochia. Più di recente, all’inizio di luglio, una scossa di magnitudo 5.8 nella stessa regione ha provocato un morto e 69 feriti.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
8 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Camille Kündig

Siete svizzeri/e e vivete in Nuova Zelanda, Israele, Singapore o Brunei? Fate una domanda al vostro ambasciatore!

Cosa avete sempre voluto chiedere al vostro ambasciatore? Quali sono i temi che vi stanno a cuore nella vostra vita quotidiana all'estero?

Partecipa alla discussione
3 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Jessica Davis Plüss

Cosa ne pensate dell’idea di prolungare in modo significativo la durata della vita umana?

Il mercato della longevità è in piena espansione, grazie anche ai progressi della scienza dell'invecchiamento. Cosa ne pensate dell'idea di prolungare in modo significativo la durata della vita umana?

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
22 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR