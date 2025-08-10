Turchia colpita da sisma di magnitudo 6.1

Keystone-SDA

Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito Sindirgi, nella provincia di Balikesir (Turchia occidentale).

(Keystone-ATS) Lo ha riferito l’Agenzia turca per la gestione dei disastri (Afad). Il sisma è stato avvertito in molte città dell’ovest del Paese, tra cui Istanbul e Smirne, secondo le autorità turche.

Stando alle autorità diversi edifici sono crollati nella provincia di Balikesir. Il terremoto si è verificato alle 19.53 (le 18.53 in Svizzera), seguito da una scossa di assestamento di magnitudo 4.6 pochi minuti dopo, secondo l’Agenzia turca per la gestione dei disastri (Afad).

“Tutte le squadre dell’Afad e le istituzioni competenti hanno immediatamente avviato le ricerche sul terreno. Finora non è stato segnalato alcun evento indesiderato”, ha dichiarato il ministro degli Interni Ali Yerlikaya su X.

La Turchia è attraversata da diverse faglie geologiche che in passato hanno causato catastrofi nel Paese. Un terremoto nel febbraio 2023 nel sud-ovest ha ucciso almeno 53.000 persone e ha devastato Antakya, sede dell’antica città di Antiochia. Più di recente, all’inizio di luglio, una scossa di magnitudo 5.8 nella stessa regione ha provocato un morto e 69 feriti.