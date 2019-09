È andata avanti tutta la notte ed è ancora in corso, dalla cinque di ieri pomeriggio, la riunione preparatoria della coalizione tedesca per il vertice dei ministri di oggi sul clima. Ancora non c'è un accordo.

La cancelliera Angela Merkel è riunita insieme ai vertici della coalizione composta da Cdu, Csu e Spd da oltre 15 ore per discutere della bozza preparatoria per il vertice odierno. Lo riferisce la Dpa.

Verso le 22 di ieri sera si è unito alla riunione anche il ministro delle Finanze Olaf Scholz e a tratti è stato presente anche il ministro dell'economia Peter Altmaier. Le trattative sono "molto difficili", riferisce l'agenzia di stampa tedesca stamattina citando fonti di governo.

Diversi i punti controversi. Tra questi, non è ancora stato trovato l'accordo su quanto aumentare il costo dell'emissione di una tonnellata di gas serra.

