Questo contenuto è stato pubblicato il 18 marzo 2018 9.24 18 marzo 2018 - 09:24

In Svizzera la politica è meno influenzata che altrove dalle fake news, le notizie bufala: lo sostengono due politologi interrogati dall'ats, secondo i quali sono le stesse peculiarità del sistema elvetico a metterlo al riparo dalle false informazioni.

Per Thomas Widmer, politologo presso l'Università di Zurigo, "il sistema politico svizzero è meno sensibile alle notizie false, poiché non ci sono candidati nazionali di punta: sarebbe necessario denigrare tutti i candidati cantonali". Insomma, un lavoro a lungo raggio, poco redditizio e molto difficile. Soprattutto nei piccoli cantoni, dove la popolazione conosce bene i suoi candidati.

L'analisi viene condivisa anche da Fiorenza Gamba, ricercatrice in un istituto di sociologia dell'Università di Ginevra. "In Svizzera la personalizzazione della politica è meno presente che negli Stati Uniti, in Francia o in Italia: gli elettori votano piuttosto per dei partiti, delle proposte o delle idee".

