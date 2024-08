Ucraina: fonte russa, “primi F-16 in volo” sopra il Kherson

(Keystone-ATS) I primi caccia F-16 forniti da paesi occidentali all’Ucraina hanno sorvolato il distretto di Kakhovka, nella regione meridionale di Kherson, occupata dai russi, secondo quanto annunciato dal capo del distretto Pavel Filipchuk sul suo canale Telegram.

Filipchuk, citato dall’agenzia Tass, ha affermato che i sorvoli, in corso da ieri, hanno solo lo scopo di “seminare il panico”, e ha quindi invitato la popolazione a mantenere la calma. Gli F-16 “verranno tutti abbattuti e distrutti”, ha aggiunto.

Anche secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky gli F-16 sono già impiegati: “dal primo giorno dell’invasione russa su larga scala, l’Ucraina ha chiesto ai suoi partner di chiudere i cieli o di fornire aerei. Sapevamo che era possibile, che il mondo aveva il potere di farlo. Abbiamo unito gli sforzi politici, diplomatici e militari a questo scopo. Gradualmente, passo dopo passo, siamo riusciti a raggiungere il risultato. Gli F-16 sono già nei cieli ucraini e ce ne saranno altri”, ha scritto oggi su X.

La difesa aerea dell’Ucraina è uno dei “punti chiave” del governo di Kiev per “salvare le vite degli ucraini e fermare qualsiasi tentativo della Russia di prolungare questa guerra”, si legge nel messaggio di Zelensky a una delegazione bipartisan della Camera degli Stati Uniti in visita nel paese. “Sono grato per il sostegno di tutti coloro che in America apprezzano la libertà e l’indipendenza come noi in Ucraina,”