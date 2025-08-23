The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

USA: incidente con bus turistico a New York, 5 morti

Keystone-SDA

Almeno cinque persone, tutte adulte, sono morte ieri pomeriggio in un incidente stradale che ha coinvolto un bus turistico nello Stato di New York. Lo riportano i media americani.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Sul pullman, che era diretto a New York City, viaggiavano 54 persone, perlopiù turisti cinesi, filippini e indiani di ritorno dalle cascate del Niagara.

“Pensiamo che l’autista” del pullman si sia “distratto, abbia perso il controllo e poi reagito in modo eccessivo”, ha detto la polizia, aggiungendo che il mezzo è uscito fuori strada e si è ribaltato.

“Ogni passeggero ha presentato qualche tipo di ferita” e almeno due sarebbero stati sottoposti a interventi chirurgici”, ha riferito la polizia, aggiungendo che l’autista è sopravvissuto. Molti passeggeri non indossavano la cintura di sicurezza.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Patricia Islas

Come si prepara e come risponde il vostro Paese ai disastri naturali?

Avete mai vissuto disastri naturali nel vostro Paese di residenza? Condividete le vostre esperienze.

Partecipa alla discussione
5 Mi piace
2 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
14 Mi piace
14 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
58 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR