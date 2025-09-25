USA: Kimmel, 6,3 milioni hanno guardato il ritorno dello show

Keystone-SDA

Volano a quasi 6,3 milioni - un record nei 22 anni dello show - gli spettatori del "Jimmy Kimmel Live" dopo la sospensione della scorsa settimana.

1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo dati preliminari della Nielsen, martedì sera il comico della notte avrebbe più che quadruplicato la sua audience normale nonostante il boicottaggio di due colossi delle reti locali, Sinclair e Nexstar, che avevano oscurato il ritorno di Jimmy nei loro bacini di utenza.

Le cifre di Nielsen dovrebbero crescere nei prossimi giorni con l’arrivo di nuovi dati che peraltro non includono gli oltre 14 milioni che hanno scaricato il monologo di Kimmel sul canale ufficiale YouTube del suo show.