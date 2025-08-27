USA: Meta finanzierà candidati politici anti regolamentazione IA

Keystone-SDA

Meta, la casa madre di Facebook, WhatsApp e Instagram, si prepara a investire decine di milioni di dollari in California (USA) per sostenere i candidati con un approccio morbido alla regolamentazione tecnologica, in particolare dell'intelligenza artificiale (IA).

(Keystone-ATS) Il colosso tecnologico prevede di lanciare Mobilizing Economic Transformation Across (Meta) California, un comitato politico che sosterrà i candidati alle cariche statali, indipendentemente dal partito, che preferiscano l’innovazione dell’IA a una regolamentazione più stringente, ha rivelato il quotidiano statunitense Politico.

L’investimento iniziale di Meta, sebbene impreciso, promette di proiettare l’azienda, già influente, ai vertici della spesa politica in California in vista dell’affollata corsa per la carica di governatore del 2026. L’iniziativa rispecchia le strategie multimilionarie e incentrate sulla campagna elettorale che le aziende tecnologiche Uber e Airbnb hanno utilizzato per guadagnare influenza a Sacramento.