Usa: morto lo scrittore Paul Auster

(Keystone-ATS) Paul Auster, il prolifico scrittore statunitense autore della Trilogia di New York, è morto per complicazioni dovute a un cancro ai polmoni: lo riporta il quotidiano The New York Times. Aveva 77 anni.

Auster è deceduto nella sua casa di Brooklyn, scrive il giornale, che cita un’amica dello scrittore, Jacki Lyden.