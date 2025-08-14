The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

USA: task force Trump ha già arrestato 66 persone a Washington

Keystone-SDA

Almeno 66 persone sono state arrestate a Washington in due giorni, cioè da quando il presidente degli USA Donald Trump ha annunciato un giro di vite federale sulla capitale. Lo ha indicato la scorsa notte il quotidiano The Washington Post citando fonti ufficiali.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lunedì sera, il primo giorno della federalizzazione delle forze dell’ordine locali, sono state arrestate 23 persone, secondo quanto ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. l’altro ieri, ne sono state fermate altre 43, ha indicato Kash Patel, direttore della polizia federale Fbi, in un messaggio sulle reti sociali precisando che la sua agenzia ha contribuito a 18 di questi arresti per reati come possesso illegale di armi da fuoco, aggressione e furto.

Nei primi dieci giorni di agosto del 2024, la polizia aveva effettuato 635 arresti, ovvero circa 63 al giorno, secondo le statistiche locali. Circa il 10% degli arrestati erano minorenni. Il numero di reati registrati nei primi dieci giorni di agosto è stato praticamente lo stesso quest’anno rispetto all’anno scorso.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
4 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
7 Mi piace
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
1 Mi piace
4 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR