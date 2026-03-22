USA: Trump, da domani agenti dell’ICE negli aeroporti

Keystone-SDA

"Da domani l'ICE (Immigration and Customs Enforcement, l'agenzia federale statunitense responsabile del controllo della sicurezza delle frontiere e dell'immigrazione) si recherà negli aeroporti".

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(Keystone-ATS) Lo ha annunciato il presidente statunitense Donald Trump sulla sua rete sociale Truth Social. Si tratta di “assistere i nostri straordinari agenti della sicurezza, rimasti al proprio posto nonostante il fatto che i democratici della sinistra radicale – concentrati esclusivamente sulla protezione di criminali incalliti entrati illegalmente nel nostro paese – stiano mettendo in pericolo gli USA bloccando i fondi che erano stati concordati da tempo, con tanto di contratti firmati e sigillati”, aggiunge Trump accusando l’opposizione dello shutdown (blocco delle attività amministrative) al Dipartimento della sicurezza interna, che impedisce di pagare lo stipendio a migliaia di dipendenti degli scali.

“Con la morte dell’Iran, il più grande nemico dell’America è il partito democratico, radicale di sinistra e altamente incompetente!”, scrive l’inquilino della Casa Bianca.