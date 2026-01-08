The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Venezuela, 100 morti nell’attacco Usa per catturare Maduro

Keystone-SDA

L'attacco condotto dagli Stati Uniti a Caracas per catturare il presidente Nicolas Maduro ha causato la morte di 100 persone. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno venezuelano, Diosdado Cabello.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Finora, e sottolineo finora, ci sono 100 morti, 100, e un numero simile di feriti – ha detto durante la trasmissione settimanale sulla tv pubblica -. L’attacco contro il nostro Paese è stato terribile”.

Il ministro ha poi spiegato che durante il blitz sia Maduro che la moglie Cilia Flores sono rimasti feriti. “Fortunatamente – ha detto – si stanno riprendendo dalle ferite”.

